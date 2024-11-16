Песков прокомментировал возможное возвращение автобрендов в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали официальных заявлений о возвращении западных автоконцернов в Россию. Он отметил, что пока рано говорить о таких перспективах.

Песков подчеркнул важность насыщения российского рынка и конкуренции, что, по его словам, способствует снижению цен и улучшению качества товара для потребителей.

«Главное — интересы наших автолюбителей, чтобы они могли получать более качественный товар за меньшие деньги», — сказал он.

На вопрос о том, удивляет ли Кремль решение японских и немецких автопроизводителей вернуться на российский рынок, Песков отметил, что страны принимают прагматичные решения. Он добавил, что многие из них, вводя ограничения, иногда делают исключения в своих интересах.

«Это очень легко делается, и здесь все абсолютно цинично и прагматично», — уточнил Песков, подчеркнув, что России также следует следовать этой практике.

Источник: РИА Новости.