GAC Trumpchi S7: дебют нового гибридного внедорожника с 2,6-метровой световой полосой

15 ноября на автосалоне в Гуанчжоу был представлен пятиместный внедорожник GAC Trumpchi S7. Официальный запуск модели запланирован на первую половину 2025 года. Новинка оснащена 2,6-метровой световой полосой и третьим поколением гибридной системы PHEV с полным приводом и запасом хода более 1000 км.

Дизайн и технологии

На передней части автомобиля установлена световая полоса длиной 2,618 м, изготовленная методом двухцветного литья с использованием 2248 светодиодов. Фары поддерживают восемь предустановленных «световых языков», а также индивидуальные настройки.

Сзади используются фонари, вдохновленные северным сиянием в провинции Хэйлунцзян. Среди других дизайнерских решений — скрытые дверные ручки, LiDAR-сенсор на крыше и скошенные задние стойки.

Габариты и платформа

Высота Trumpchi S7 составляет 1780 мм, а дорожный просвет — 200 мм. Автомобиль построен на модульной платформе EV+ и оснащён третьей генерацией PHEV-системы от GAC. Это позволяет модели преодолевать до 1000 км в смешанном режиме.

Автономное вождение и мультимедиа

Trumpchi S7 поддерживает уровень автономного вождения L2++ с функцией Navigation On Autopilot, работающей без необходимости в HD-картах. Информационно-развлекательная система основана на процессоре Snapdragon 8295 от Qualcomm.

Выход на рынок

В продажу на китайском рынке GAC Trumpchi S7 поступит в первой половине 2025 года. Стоимость модели пока не раскрыта.