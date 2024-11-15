Stellantis обещает не закрывать заводы и не сокращать рабочие места в Италии

Stellantis заявил о намерении сохранить свои производственные мощности и избежать массовых увольнений в Италии. Это заявление прозвучало 14 ноября на встрече в Риме, организованной министром промышленности Адольфо Урсо для обсуждения проблем автомобильной отрасли страны.

Несмотря на снижение производства и падение продаж брендов Fiat, Alfa Romeo и Lancia, компания заверила, что не планирует закрывать заводы или проводить коллективные сокращения. Об этом сообщил Джузеппе Манка, глава отдела кадров Stellantis в Италии, в официальном заявлении компании.

Итальянская автоиндустрия сталкивается с низким спросом на более дорогие электромобили, конкуренцией со стороны Китая и избыточными запасами автомобилей в США, что вынудило Stellantis пересмотреть прогнозы прибыли и денежных потоков.

На фоне общего спада в отрасли производство Stellantis в Италии продолжает снижаться. По прогнозам профсоюза FIM-CISL, объём производства автомобилей в стране может упасть ниже 500 000 единиц в 2023 году, что станет самым низким показателем с 1958 года.

На прошлой неделе источники сообщили, что Stellantis вновь может приостановить производство на заводе Mirafiori в Турине, где выпускаются электрический Fiat 500 и два спорткара Maserati.