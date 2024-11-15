Jaguar тестирует новый четырехдверный GT EV стоимостью 16,5 млн. рублей перед выпуском

Jaguar приступила к дорожным испытаниям своего электрического четырехдверного GT, стоимостью около 130 тысяч фунтов, который будет официально представлен летом 2025 года. Этот автомобиль возглавит новый этап трансформации бренда, в рамках которого Jaguar прекращает продажи всех текущих моделей в Великобритании, переходя к производству люксовых электромобилей. Первые поставки новинки клиентам запланированы на вторую половину 2026 года.

На опубликованных фотографиях прототипа с камуфляжем виден новый подход к дизайну — вытянутый капот и низкий кузов отличаются от недавних моделей SUV и седанов. Передняя часть автомобиля стала более угловатой и массивной по сравнению с традиционными обтекаемыми формами Jaguar, а передняя оптика выглядит удлиненной и узкой.

Эта пока безымянная четырехдверная модель станет первой, построенной на платформе Jaguar Electric Architecture, предназначенной для новых роскошных автомобилей бренда. В рамках этой линейки планируется выпуск трех моделей с шестизначными ценниками. Ожидается, что GT сможет преодолевать более 400 миль на одном заряде и будет производиться на заводе JLR в Солихалле.

Презентация концепта новой модели состоится на Miami Art Week вечером 2 декабря (3 декабря в 1:00 по времени Великобритании). Генеральный директор JLR Эдриан Марделл отметил, что новый этап для Jaguar будет уникальным и самобытным, отражающим современное видение марки.