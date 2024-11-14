Новый Freelander от Chery и Jaguar Land Rover: электрический трехрядный внедорожник длиной 5,1 метра

Первая модель под брендом Freelander, созданная в рамках сотрудничества Chery и Jaguar Land Rover, станет трехрядным внедорожником длиной более пяти метров. Автомобиль получит варианты с полностью электрическим (BEV) и расширенным электропробегом (EREV) силовыми установками. Кодовое название нового Freelander — E0V, и изначально он был разработан для премиального бренда Chery Exeed.

Сотрудничество Chery и Jaguar Land Rover

Chery и Jaguar Land Rover основали совместное предприятие CJLR (Chery Jaguar Land Rover) в 2012 году для производства британских автомобилей в Китае. С момента открытия завода CJLR в 2014 году партнерские отношения компаний продолжают развиваться. В июне 2024 года председатель Chery, Ин Туньяо, сообщил, что автомобили Jaguar Land Rover будут строиться на китайской платформе E0X. Позже представители JLR подтвердили эту информацию, объявив, что автомобили под брендом Freelander будут создаваться на модульной архитектуре Chery и поступят на рынки Китая и других стран.

Особенности Freelander E0V

Freelander E0V изначально разрабатывался как флагманский электрический внедорожник бренда Exeed и впервые был официально представлен на конференции Chery в апреле 2024 года. Этот полноразмерный кроссовер длиной свыше 5 100 мм оснащен шестиместным салоном с компоновкой 2 + 2 + 2. Модель использует модульную архитектуру E0X и предлагает две версии силовых установок: BEV и EREV. Другие автомобили на платформе E0X развивают мощность до 413 кВт (553 л.с.), имеют пневмоподвеску и поддерживают системы помощи водителю уровня L2.

Freelander E0V получил высокий дорожный просвет и приподнятую линию капота, а его внешний вид, разработанный в CJLR, будет доработан командой дизайнеров JLR. Тем не менее, ключевые технические характеристики останутся неизменными.

Выбор кроссовера E0V в качестве первой модели нового бренда объясняется стремлением Jaguar Land Rover оперативно выйти на быстро меняющийся китайский рынок. Однако спецификации большого трехрядного внедорожника длиной 5,1 метра больше напоминают электрический аналог Range Rover и мало перекликаются с оригинальной концепцией Freelander, выпускавшейся с 1997 по 2015 год.