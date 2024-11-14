Geely близка к спасению немецкого стартапа Volocopter от банкротства

Китайский конгломерат Geely ведет продвинутые переговоры о приобретении контрольного пакета немецкой компании Volocopter, специализирующейся на воздушных такси. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что Geely планирует возглавить консорциум, который предоставит Volocopter новый капитал и спасет стартап от возможного финансового краха.

Ожидается, что Geely вложит около 95 миллионов долларов в обмен на примерно 85% акций Volocopter. В сделке также планирует участвовать семейный офис немецкого промышленника Герхарда Штурма. Если соглашение будет заключено, то оценка компании снизится с максимального значения в 1,9 миллиарда долларов в 2022 году до примерно 110 миллионов долларов. Завершение сделки планируется на следующий месяц после проведения due diligence.

Компания Volocopter также вела переговоры с другими потенциальными инвесторами, однако окончательных решений пока не принято. При этом сделка может быть отменена на любом этапе.

Трудности, с которыми столкнулась Volocopter, иллюстрируют сложность внедрения воздушных такси в США и Европе, где стартапы часто закрываются еще до выхода на рынок. В то время как в Китае государство активно поддерживает развитие сектора низкоуровневых воздушных перевозок и электромобилей, создавая серьезную конкуренцию для автопроизводителей из Германии.

Сделка с Geely также может привести к переносу производства будущих моделей Volocopter в Китай, хотя нынешняя версия воздушного такси выпускается в Германии. Представитель Volocopter заявил, что немецкое производство выступает как эталонное для разработки эффективных производственных процессов.

Основанная в 2011 году, Volocopter стала одним из первых стартапов, разрабатывающих электрические вертикально взлетающие и садящиеся летательные аппараты (eVTOL), привлекая инвестиции от таких компаний, как Mercedes-Benz, DB Schenker, Blackrock и Neom. Однако стартап быстро расходовал средства и сменил генерального директора в 2022 году.

Компания планировала представить свое первое коммерческое воздушное такси VoloCity на Олимпиаде в Париже этим летом, но сроки были перенесены на первую половину 2025 года. Geely, являющаяся крупным акционером Volvo, вложила средства в Volocopter еще в 2019 году и видит перспективы eVTOL в Китае, где такие аппараты будут стоить дешевле американских аналогов.

В этом секторе недавно возникли трудности: Kittyhawk прекратила деятельность в 2022 году, а немецкий стартап Lilium подал заявление о банкротстве в октябре 2023 года. Volocopter также предпринимала попытку получить заем от правительства Германии, но переговоры не увенчались успехом.

В сентябре Volocopter объявила о назначении бывшего главы Daimler Дитера Цетше на пост председателя совета директоров и заявила, что текущий CEO Дирк Хоке покинет свою должность в начале 2025 года, однако преемник пока не назван.