В Китае представлена новая концепция компактного электромобиля Chery Jinyun

Новый концептуальный электромобиль Jinyun из серии Fulwin от Chery замечен в Китае и заявлен как многофункциональный компактный MPV для различных сценариев использования. Таким образом, серия Fulwin выходит на рынок электромобилей MPV, ориентированных на новый тип энергии. Официальная премьера модели состоится 15 ноября на автосалоне в Гуанчжоу, где Chery также представит концептуальный электрический универсал.

В дизайне экстерьера Jinyun использован стиль «восточная красота – красота мира», а кузов окрашен в оттенок нефрита. Концепт-кар выглядит современно, выделяясь наклоненной стойкой А и цифровыми боковыми зеркалами. Крыша оснащена солнечными панелями для дополнительной подзарядки. Задняя часть автомобиля имеет прозрачную дверь багажника, окруженную круглыми фонарями.

Силовая установка включает седьмое поколение гибридной системы Kunpeng Super Performance от Chery, сочетающее 2.0-литровый двигатель и электромотор. Общий запас хода достигает 2500 км, а система поддерживает функции поворота на месте и бокового движения.

Более 55% кузова выполнено из высокопрочной стали и алюминиевого сплава. Среди средств безопасности – боковые, задние и шторные подушки безопасности, а также регулируемая по высоте пневмоподвеска с системой амортизации.

В части интеллектуального вождения Jinyun оснащён системой CPilot5.0 с функциями интеллектуального сканирования и взаимодействия с окружающей средой, поддерживая автопилот на городских и скоростных дорогах, а также помощь при парковке. Система может предварительно сканировать дороги с неровной поверхностью и автоматически настраивать амортизацию.

Интерьер минималистичен, включает полуруль, скрытые воздуховоды и цилиндрические конструкции по краям приборной панели. Салон оборудован двумя рядами сидений и разделён островом, оформленным в мятном цвете. Пол отделан материалом под замшу.

Сиденья могут поворачиваться на 180°, а задние выполнены в виде дивана. Площадь панорамного окна составляет 1,3 м². В передней части авто предусмотрен модульный багажник, который можно использовать как скамейку, кухню или гриль.