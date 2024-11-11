Jetour Traveller 2024 с 2.0T-двигателем и новым дизайном представлен в Китае

Новая версия внедорожника Jetour Traveller с 2.0T-двигателем была представлена китайским Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT). Модель получила обновленный внешний вид, включая переработанные бампер и решетку радиатора, которая теперь имеет нестандартную форму с хромированными вставками. Черные буквы «JETOUR» размещены над решеткой, а черненые прямоугольные фары сохранили квадратную форму кузова автомобиля.

Сзади обновленный Traveller оснащен боковой дверью багажника, вертикальными задними фонарями и высоким стоп-сигналом, сохранив форму, расширяющуюся книзу. Кроме того, автомобиль получил новый стиль 19-дюймовых алюминиевых дисков, увеличенные колесные арки, боковые подножки и багажник на крыше. Стойки кузова окрашены в черный цвет.

Габариты нового Jetour Traveller составляют 4785 мм в длину, 2022 мм в ширину и до 1950 мм в высоту, с колесной базой 2800 мм и снаряженной массой до 1924 кг. Угол въезда составляет 26°, а угол съезда — 28°. Для сравнения, предыдущая модель имеет размеры 4785/2006/1880 мм и ту же колесную базу.

Под капотом установлен 2.0T-двигатель SQRF4J20, который развивает мощность 187 кВт (251 л.с.) и крутящий момент 390 Нм, что аналогично текущей версии с 2.0T-двигателем. Скорее всего, автомобиль также будет оснащен 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением (DCT). Точные технические характеристики будут объявлены официально.

В сентябре Jetour Traveller достиг объемов продаж в 15,523 единицы, увеличив показатели на 189,4% по сравнению с прошлым годом, но показав снижение на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем. За период с января по сентябрь 2024 года было продано 121,349 автомобилей данной модели.