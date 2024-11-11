Первый электрокар Bentley — компактный городской SUV для новых клиентов

Bentley планирует выпустить свой первый электромобиль в 2026 году. Им станет «люксовый городской» внедорожник, предназначенный для привлечения новой аудитории. Ожидается, что бренд перейдет на полностью электрические модели к 2035 году, что позже, чем первоначально запланированный 2030 год, из-за медленного темпа перехода к электромобилям.

Генеральный директор Bentley Франк-Штеффен Валлизер отметил, что текущие клиенты Bentley пока не проявляют большого интереса к электрическим моделям, однако среди новых покупателей растет спрос на современные автомобили. На прошедшей презентации была показана эскизная модель нового электромобиля, напоминающая Bentayga, но более компактных размеров, что облегчает парковку на городских улицах. Длина модели составит менее 5000 мм, что особенно актуально для городского использования.

Новый SUV Bentley будет оснащен системой быстрой зарядки и «дальнобойной» батареей. Ранее компания заявляла о намерении достичь пробега в 600 км на одном заряде. Bentley построит электромобиль на платформе PPE, разработанной Volkswagen Group и используемой для электрических моделей Porsche Macan и Audi Q6.

Внедорожник Bentley выйдет в 2026 году, а продажи начнутся в 2027-м, пополнив линейку из текущих моделей — Bentayga, купе и кабриолет Continental GT и седан Flying Spur. Основными конкурентами нового электромобиля станут Mercedes-Benz на платформе AMG-EA, Lotus Eletre и BMW XM, а также крупный электрический SUV от Porsche под кодовым названием K1.

Bentley скорректировала планы по переходу на электромобили: выпуск первого был перенесен с 2025 на 2026 год, а график полного перехода — на 2035 год. Компания также будет выпускать гибридные модели, постепенно выводя их с рынка в течение следующего десятилетия.