В прошлые десятилетия люди с умеренными доходами могли позволить себе приобрести доступное жилье и при этом имели средства на посещение крупных спортивных мероприятий, таких как Гран-при Великобритании. При этом на страховку и дорожный налог для их скромных автомобилей хватало буквально фунта в день.

Сегодня ситуация изменилась: многим молодым людям, которые хотят купить собственное жилье, приходится жить в самодельных автофургонах с минимумом удобств, включая простые спальные места и примитивные душевые. Высокие цены на билеты и парковку на гонках Формулы-1 стали нормой, а стоимость автомобильной страховки выросла настолько, что её считают одной из самых значительных финансовых нагрузок в современном мире автолюбителей. К этому добавляется рост цен на топливо и зарядку электромобилей на общественных станциях.

Кроме того, недавний государственный бюджет подтвердил значительное повышение дорожного налога. Хотя базовый уровень был низким, некоторых водителей ждет рост на 1,000%, а для других — на 100%, что приведет к оплате в £5,490 за первый год. Эти изменения, наряду с другими значительными повышениями цен, могут побудить крупные профсоюзы добиваться эквивалентных увеличений зарплат для своих работников.

В автомобильной промышленности также есть тревожные сигналы. Volkswagen объявил о 60-процентном падении прибыли и возможном закрытии заводов в Германии и других странах, что частично связано с заменой известных моделей Passat, Golf и Polo на менее популярные ID-модели. В свою очередь Jaguar заявил, что с текущего месяца продажи новых автомобилей этой марки прекратятся, хотя компания обещает появление новой модели в 2026 году.

Тем временем Элон Маск заявил, что создание электромобиля стоимостью £25 тыс. «бессмысленно». Тем не менее, модели, такие как Citroen e-C3 и Renault 5 стоимостью до £23 тыс., продолжают доказывать обратное, предлагая конкурентоспособные решения на мировом рынке.