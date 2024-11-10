GWM Haval H9: сочетание комфорта для города и силы для бездорожья

Компания Great Wall Motors представила модель Haval H9 в 2014 году как самый крупный внедорожник бренда, оснащенный системой полного привода и рамной конструкцией, что позволяет ему конкурировать с Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. В последнем поколении Haval H9 совмещает универсальность для городского вождения с мощными внедорожными возможностями. Производственные мощности увеличены для удовлетворения внутреннего спроса.

Экстерьер

Передняя часть Haval H9 выделяется квадратными фарами с круглыми светодиодными дневными огнями. Заднюю часть подчеркивают вертикальные квадратные фонари, боковая дверь багажника и наружный бокс для запасного колеса, подчеркивающий прочный облик автомобиля. Колесная база H9 составляет 2850 мм, а габариты — 5070 мм в длину, 1960 (1976) мм в ширину и 1930 мм в высоту. Внешний дизайн обеих версий, для внутреннего и внешнего рынка, остается одинаковым, включая массивную решетку радиатора с толстыми горизонтальными хромированными полосами и логотипом “HAVAL” по центру.

Интерьер

Внутри H9 предлагает просторный и удобный салон. Четырехспицевое рулевое колесо, 14,6-дюймовый парящий экран мультимедийной системы, прямоугольные вентиляционные отверстия, массивный рычаг коробки передач и многочисленные физические кнопки ориентированы на удобство использования. Доступна компоновка сидений 2+3+2, позволяющая разместить до семи человек.

Технологические обновления делают H9 универсальным для разных дорожных условий. Информационно-развлекательный экран, видимый даже при ярком свете, поддерживает системы Huawei HiCar и OA Card для подключения совместимых устройств, а встроенное голосовое управление позволяет использовать функции без помощи рук, включая климат-контроль и обогрев сидений.

Комфорт пассажиров обеспечивается восемью режимами массажа. Обширное пространство в салоне предоставляет достаточно места для ног и головы даже при отрегулированных для высоких водителей передних сиденьях. Багажное отделение достаточно вместительно для дальних поездок, а сложенные третьи ряды позволяют перевозить более крупные предметы.

За рулем

Управление Haval H9 отличается сочетанием мощности и комфорта, благодаря доработкам от модели Tank 300. Под капотом расположен 2.0T турбомотор, мощностью 218 л.с. и с крутящим моментом 380 Нм, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Отклик дросселя позволяет легко передвигаться по городу, а колесная база 2,85 м и шасси от Tank 500 гарантируют стабильную и плавную поездку. В режиме “спорт” рулевое управление становится более отзывчивым и точным, придавая SUV маневренность, несмотря на его крупные габариты.

На бездорожье возможности H9 полностью раскрываются. Система полного привода BorgWarner с блокировками переднего и заднего дифференциалов обеспечивает надежное сцепление с дорогой, а система управления для всех типов местности адаптирует распределение мощности под поверхность. Благодаря функции поворота на месте и более чем 22 см дорожного просвета H9 легко справляется с препятствиями, сохраняя плавность хода и управляемость на пересеченной местности.

Итог

Haval H9 удачно сочетает комфорт городского автомобиля и мощь внедорожника. Благодаря технологическим обновлениям и просторному салону, эта модель становится практичным и универсальным выбором для различных условий, от городских улиц до сложных маршрутов на природе.