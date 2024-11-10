Xiaomi SU7 Ultra с тремя электромоторами представлен Министерством Китая

Недавно Министерство промышленности и информационных технологий Китая объявило о выпуске серийной версии Xiaomi SU7 Ultra. На данный момент автомобиль доступен для предзаказа по цене 814 900 юаней (около 114 200 долларов США), а официальная презентация состоится на автосалоне в Гуанчжоу 15 ноября. Появление модели в продаже ожидается в марте 2025 года. Компания Xiaomi заявляет, что SU7 Ultra станет «самым быстрым серийным четырехдверным автомобилем в мире».

Размеры Xiaomi SU7 Ultra составляют 5070(5115)/1970/1465 мм, колесная база — 3000 мм. Передний и задний свесы составляют 1007/1063 мм и 1007/1108 мм соответственно. Масса автомобиля — 2360 кг, максимальная скорость — 318 км/ч, угол въезда — 12°, угол съезда — 15°. Автомобиль оснащен шинами размером 265/35ZR21 спереди и 305/30ZR21 сзади.

В соответствии с заявлением, модель оснащена тремя электромоторами:

Передний: 288 кВт (386 л.с.), поставляемый Suzhou Inovance Automotive;

Задний левый и правый: по 425 кВт (570 л.с.), производятся Xiaomi.

Максимальная суммарная мощность системы достигает 1138 кВт (1526 л.с.), а пик крутящего момента составляет 1770 Нм. Официальное время разгона от 0 до 100 км/ч — 1,98 секунды, максимальная скорость — 350 км/ч. Аккумулятор на основе трёхкомпонентного лития, поставляемый CATL, обеспечивает запас хода по циклу CLTC в 620 км, а быстрая зарядка позволяет восстановить заряд с 10% до 80% за 11 минут.

На автомобиле установлен задний спойлер из углеродного волокна с размахом 1560 мм и хордами длиной 240 мм. Максимальная прижимная сила Xiaomi SU7 Ultra достигает 285 кг.

В салоне преобладают спортивные элементы, включая желтые акценты, повторяющие детали экстерьера. Новые спортивные сиденья имеют вышивку и логотипы Ultra. В конструкции салона использовано углеродное волокно в 17 зонах, включая передние сиденья, центральную консоль, пороги дверей, рулевое колесо и крышу площадью 1,7 м², что позволяет снизить вес на 12 кг и покрывает площадь 3,74 м².