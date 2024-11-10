Luxeed S7 поступил в более чем 300 магазинов Китая

9 ноября компания Huawei сообщила, что выставочные модели нового Luxeed S7 от HIMA прибыли в более чем 300 магазинов в 83 городах Китая. Представители отдела продаж HIMA сообщили, что предзаказ начнётся 10 ноября. Новая версия автомобиля доступна в нескольких цветах кузова и с 19- или 20-дюймовыми колесами, гармонирующими по цвету, а также оснащена высоковольтной платформой DriveONE 800V на основе карбида кремния от Huawei и системой ADS 3.0 с базовым или продвинутым уровнем интеллектуального вождения.

На текущий момент стоимость Luxeed S7 варьируется от 249 800 до 349 800 юаней (около 34 800 – 48 700 долларов США). В октябре было продано 2522 автомобиля данной модели, а за прошедшие месяцы продажи оставались невысокими: в декабре прошлого года реализовано 784 единицы, а в январе и феврале текущего года — 604 и 794 единицы соответственно.

Новый Luxeed S7 предлагается в четырёх цветах: красный, фиолетовый, синий и светло-голубой, в то время как предыдущие версии доступны в пяти вариантах: белом, серебристом, чёрном, бежевом и синем. Размеры автомобиля остаются прежними: длина, ширина и высота составляют 4971/1963/1474 мм или 1472/1466/1460 мм в зависимости от комплектации, с колёсной базой 2950 мм.

Внешний вид Luxeed S7 сохранил дизайн предыдущей модели: закрытая передняя часть, узкие фары, скрытые дверные ручки и сквозные задние фонари. На некоторых версиях, представленных на официальных изображениях, также установлен лидар на крыше.

Интерьер автомобиля оборудован трёхспицевым рулевым колесом, приборной панелью, парящей центральной консолью и многослойной панелью с функцией беспроводной зарядки для смартфонов, подстаканниками и дополнительными отсеками для хранения. В системе управления используется HarmonyOS 4 от Huawei.

Новый Luxeed S7 по-прежнему оснащён высоковольтной платформой DriveONE 800V от Huawei на основе карбида кремния. В полноприводной комплектации суммарная мощность переднего асинхронного и заднего синхронного электродвигателей составляет 365 кВт (489 л.с.), а разгон с 0 до 100 км/ч занимает 3,3 секунды. Одномоторная версия с мощностью 215 кВт (288 л.с.) разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды и имеет запас хода 855 км благодаря аккумулятору ёмкостью 100 кВт⋅ч. Окончательные характеристики пока официально не объявлены и подлежат подтверждению.