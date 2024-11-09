SAIC запускает гибридный минивэн Roewe iMax8 DMH с запасом хода 1,536 км

8 ноября на рынок вышел гибридный минивэн Roewe iMax8 DMH от SAIC, доступный в трех комплектациях. Стоимость новинки варьируется от 199,900 до 249,900 юаней (27,800–34,900 долларов США). Официальный комбинированный запас хода по циклу CLTC составляет 1,536 км, электрический пробег — 135 км, а расход топлива — 4,71 л на 100 км.

Внешний вид гибридной модели аналогичен бензиновым и электрическим версиям: спереди расположена масштабная решетка радиатора в форме перевернутой трапеции. По всему кузову установлены сенсоры для продвинутых систем помощи водителю, включая переднюю камеру под логотипом, ультразвуковые датчики, боковые камеры и заднюю камеру над номерным знаком.

Размеры Roewe iMax8 составляют 5016 мм в длину, 1909 мм в ширину и 1802 мм в высоту; колесная база — 3000 мм. Масса автомобиля — 2266 кг, что на 14 мм выше по сравнению с бензиновой моделью.

В салоне установлены 12.3-дюймовая панель приборов и 12.8-дюймовый центральный экран с операционной системой AliOS от Banma, поддерживающий голосовое управление, 4G-сеть и обновления OTA. Руль с двойными спицами и плоским дном получил новый дизайн.

В комплектацию входят 50-ваттная беспроводная зарядка для смартфонов, от 6 до 8 динамиков в зависимости от версии, шумоизоляционное стекло, удаленное управление с телефона и бесключевой доступ.

Семиместный салон организован в формате 2+2+3. Водительское кресло поддерживает функции подогрева, вентиляции, массажа и четырехпозиционной поясничной поддержки. Сиденья второго ряда могут перемещаться на 360 мм вперед и назад, а третьего ряда — на 200 мм. Встроены откидные столики за передними сиденьями.

Автомобиль оснащен гибридной системой DMH с 1.5-литровым турбированным двигателем и электромотором, соединёнными с трансмиссией DHT. Мощность двигателя составляет 110 кВт (148 л.с.), крутящий момент — 235 Нм. Электромотор обеспечивает 176 кВт (236 л.с.) и 390 Нм. Ёмкость аккумулятора — 24.7 кВт*ч, что даёт электрический запас хода в 135 км. При быстрой зарядке батарею можно пополнить с 30% до 80% менее чем за 30 минут.