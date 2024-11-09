Geely Galaxy Starship 7: Начало предзаказов, запас хода до 1420 км

8 ноября стартовали предзаказы на новый Geely Galaxy Starship 7, а первые автомобили уже сошли с производственной линии. Стоимость в предзаказе варьируется от 109 800 до 142 800 юаней (15 300 – 19 900 долларов США), предлагаются пять версий модели:

55 км Departure – 109 800 юаней (15 300 долларов)

55 км Discovery – 119 800 юаней (16 700 долларов)

120 км Departure + – 122 800 юаней (17 150 долларов)

120 км Discovery + – 132 800 юаней (18 550 долларов)

120 км Pilot – 142 800 юаней (19 900 долларов)

Дизайн Starship 7 включает переднюю панель с непрерывной световой полосой, раздвоенные фары и трапециевидный воздухозаборник. Модель оснащена колесами с многоспицевым дизайном, а на задней части также расположена световая полоса. Вместо скрытых ручек используются классические выступающие.

Габариты модели составляют 4740 x 1905 x 1685 мм, колесная база — 2755 мм. Это первый автомобиль Geely с гибридной установкой NordThor 2.0, также известной как EM-i, которая включает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 82 кВт и термической эффективностью 46,5%.

Система использует 11-в-1 гибридный электропривод, P1 + P3 мотор, бесступенчатый модуль усиления, систему терморегуляции и активную антипробуксовочную систему G-TCS. Электродвигатель имеет максимальную мощность 160 кВт.

Модель с батареей на 8,5 кВт⋅ч обеспечивает запас хода 55 км, а с батареей на 19,09 кВт⋅ч — до 120 км, с общим запасом хода до 1420 км по циклу CLTC.

Интерьер оснащён интеллектуальной системой Flyme Auto от Meizu с 14,6-дюймовым экраном мультимедиа и 10,2-дюймовой цифровой панелью. Также предусмотрена беспроводная зарядка на 50 Вт для двух телефонов. В топовых версиях добавлены широкоформатный HUD-дисплей, система 540-градусного обзора и аудиосистема с 16 динамиками.