В Великобритании снизилось число угонов автомобилей Land Rover благодаря мерам JLR

Jaguar Land Rover сообщила о снижении числа угонов автомобилей марки до минимального уровня за последние три года, что стало результатом усилий по борьбе с автомобильной преступностью. По словам генерального директора компании Адриана Марделла, минимальные показатели были достигнуты в августе 2024 года — это самое низкое число угонов с мая 2021 года. При этом компания продолжит активно работать над защитой своих автомобилей от организованных преступных группировок.

Для повышения безопасности своих моделей Land Rover внедряет обновления программного обеспечения на автомобили, выпущенные до 10 лет назад, чтобы устранить уязвимости в системе защиты. В июне компания выделила один миллион фунтов стерлингов для помощи полиции Великобритании в борьбе с автомобильными кражами, а также представила собственное страховое предложение для клиентов, которым было сложно застраховать более дорогие модели.

По словам главы JLR в Великобритании Патрика Макгилликадди, высокие показатели угонов обусловлены низким уровнем риска и высокой прибыльностью подобных преступлений. Меньше чем в 0,5% случаев удаётся предъявить обвинение. Это привлекает организованные преступные группы, которые крадут автомобили в Великобритании и затем вывозят их за границу. В частности, из-за популярности автомобилей Land Rover в стране, особенно среди более старых моделей, марка становилась частой целью. Однако уровень угонов новых моделей, таких как Range Rover, Range Rover Sport и Defender, остаётся на крайне низком уровне.

С 2018 года JLR также обновила технологию широкополосной связи для предотвращения угонов с использованием системы бесключевого доступа.