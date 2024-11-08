Новый кемпер Volkswagen California 2025 года уже доступен для заказа

Volkswagen открыл прием заказов на новый кемпер California, который будет готов к лету 2025 года. Базовая модель доступна от £63,376, а топовая версия с максимальным набором функций обойдется более чем в £80,000. Клиенты могут выбрать версии с дизельным или бензиновым двигателем.

Модельный ряд включает три уровня комплектации. Начальная версия Camper напоминает большой фургон с пятью индивидуальными сиденьями и механической крышей, которая поднимается вручную, в то время как более дорогие версии Coast и Ocean оснащены встроенной мини-кухней и другими удобствами. Во всех моделях установлены две раздвижные двери по бокам.

Комплектации и особенности

Volkswagen California Camper (от £63,376) включает 16-дюймовые легкосплавные диски, выдвижной тент и датчики парковки по периметру. Внутри находится 10-дюймовая мультимедийная система Discover с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, шесть USB-C портов и компактная кухня с выдвижным модулем. Также модель оснащена магнитными шторами и ролетами на окнах, а управление функциями автомобиля осуществляется с помощью панели на стойке C.

(от £63,376) включает 16-дюймовые легкосплавные диски, выдвижной тент и датчики парковки по периметру. Внутри находится 10-дюймовая мультимедийная система Discover с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, шесть USB-C портов и компактная кухня с выдвижным модулем. Также модель оснащена магнитными шторами и ролетами на окнах, а управление функциями автомобиля осуществляется с помощью панели на стойке C. Volkswagen California Coast (от £70,576) предлагает 17-дюймовые диски, климат-контроль с тремя зонами, камеру заднего вида и четыре индивидуальных сиденья. Модель оборудована полноценной кухней с выдвижным холодильником и душем, подключенным к баку с пресной водой. Крыша в этой версии поднимается электрически.

(от £70,576) предлагает 17-дюймовые диски, климат-контроль с тремя зонами, камеру заднего вида и четыре индивидуальных сиденья. Модель оборудована полноценной кухней с выдвижным холодильником и душем, подключенным к баку с пресной водой. Крыша в этой версии поднимается электрически. Volkswagen California Ocean (от £77,476) — самая продвинутая версия, включает 18-дюймовые колеса, матричные LED-фары, светодиодную панель по всей ширине передней части, 30-цветную систему внутреннего освещения, подогрев передних сидений и доступ без ключа. В этой комплектации используется улучшенная система Discover Pro с навигацией.

Дополнительные особенности и гарантия

Все модели доступны как в однотонной, так и в двухцветной окраске, а для материала крыши предложены три варианта. Доступно семь вариантов дизайна колесных дисков размером от 16 до 19 дюймов.

Кемпер California также идет с расширенной гарантией и сервисным пакетом VW «5+ Promise», который включает пятилетнюю гарантию, помощь на дорогах и пять бесплатных ТО.

Двигатели и трансмиссия

Базовая модель оснащена 2,0-литровым дизелем TDI мощностью 148 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Варианты Coast и Ocean можно оснастить более мощным 2,0-литровым бензиновым двигателем TSI мощностью 201 л.с. Оба двигателя передают мощность на передние колеса через автоматическую трансмиссию DSG.

В 2025 году к модельному ряду присоединится гибридная версия eHybrid с системой полного привода 4Motion и запасом хода до 56 миль на электротяге благодаря батарее на 19,7 кВт⋅ч. Это второй автомобиль Volkswagen, оснащенный этой новой гибридной системой, после Multivan MPV.

Гибрид поддерживает зарядку мощностью 50 кВт, что позволит пополнить запас энергии с 20% до 80% примерно за 30 минут. Экономичность и цена гибридной версии пока не объявлены, но ожидается, что она будет дороже бензиновых и дизельных моделей.