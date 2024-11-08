Jetour представляет спецверсию кроссовера Traveller Game for Peace Edition

7 ноября компания Jetour представила официальные изображения первой массовой модели, вдохновленной видеоигрой — Jetour Traveller Game for Peace God of War Edition. Новинка создана на основе модели Jetour Traveller с двигателем 2.0T и трансмиссией 7DCT с полным приводом. Ожидается, что продажи стартуют 8 ноября.

JMK (Jetour Makers Kingdom) — суббренд Jetour, специализирующийся на создании кастомизированных автомобилей с акцентом на стиль, внедорожные характеристики и индивидуальность. Он был запущен в январе 2024 года с модели Jetour Traveller Silver Dragon Wing (银龙之翼). Концептуальный прототип Game for Peace Edition был показан на автосалоне в Пекине в апреле этого года.

Дизайн и особенности Jetour Traveller Game for Peace Edition

Новая версия Traveller выделяется элементами, вдохновленными популярной мобильной игрой, такими как логотип Game for Peace, светящиеся пороги с совместным брендингом и камуфляжная окраска. Как внедорожный кроссовер, Traveller Game for Peace Edition оснащен амортизатором с азотным наполнением и вседорожными шинами размером 255/55 R20. Габариты кроссовера составляют 4785 мм в длину, 2006 мм в ширину и 1800 мм в высоту, при колесной базе 2800 мм.

Внешний вид автомобиля подчеркивают агрессивная решетка радиатора, прочный капот и квадратные фары, придающие модели узнаваемый вид. Среди других особенностей — традиционные дверные ручки, боковой контейнер, лестница и задний внешний контейнер. На крыше установлена платформа с зарядным интерфейсом для дронов.

Технические характеристики и интерьер

Jetour Traveller Game for Peace Edition оснащен 2.0-литровым турбомотором мощностью 187 кВт (251 л.с.) и максимальным крутящим моментом 390 Нм, который работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DCT. Система полного привода XWD поддерживает 6+X режимов езды для различных условий.

В интерьере установлена 15,6-дюймовая центральная панель с поддержкой 3D интерфейса, основанного на тематике игры Peacekeeper Elite. Панель работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8155, что позволяет в будущем добавлять новые тематические пакеты. Среди других особенностей интерьера — кристаллический рычаг переключения передач, желтые ремни безопасности и панель для переднего пассажира с индивидуальной отделкой.