Huawei и Chery готовят к выпуску гибридный Luxeed R7 EREV в Китае

Huawei и Chery представили гибридный вариант (EREV) кроссовера Luxeed R7, который оснащен системой увеличения запаса хода. Эта модель появилась в Китае вслед за электрической версией R7, получившей 30 000 заказов всего за 33 дня после выхода. Растущий интерес к гибридным автомобилям в Китае стимулирует компании к запуску R7 EREV.

Проект Luxeed – это совместное предприятие Chery и Huawei, запущенное в 2023 году. Линейка включает седан S7 и кроссовер R7. Chery занимается разработкой и производством автомобилей Luxeed, а Huawei предоставляет ключевые компоненты, включая операционную систему. Продажи Luxeed осуществляются через сеть Huawei HIMA наряду с моделями Aito и Stelato.

За период с января по октябрь 2024 года Chery и Huawei продали 21,422 единицы автомобилей Luxeed на внутреннем рынке. В сентябре компания представила полностью электрический R7, чтобы усилить свои позиции на рынке. После успешного старта модели и высокого спроса, партнёры решили ускорить выпуск гибридной версии кроссовера.

Дизайн и характеристики Luxeed R7 EREV

Внешний вид Luxeed R7 EREV схож с его электрическим аналогом. У автомобиля закрытая передняя решетка, узкие светодиодные фары с тонкой световой полосой, низкая поясная линия и наклоненная линия крыши. Среди других особенностей – выдвижные дверные ручки, глянцевые бамперы и спойлер в форме «утиный хвост». Гибридную версию можно отличить по уникальному воздухозаборнику в переднем бампере и опциональному датчику LiDAR на крыше.

Габариты Luxeed R7 составляют 4956 мм в длину, 1981 мм в ширину и 1634 мм в высоту при колесной базе 2950 мм. Передние и задние свесы – 914 мм и 1092 мм соответственно, углы въезда и съезда – 16 и 18 градусов. Кроссовер оснащается колесами размером 225/50 R20 или 255/45 R21 и рассчитан на пять пассажиров. Снаряженная масса составляет 2298 кг, а полная – 2735 кг.

Силовая установка Luxeed R7 EREV

Luxeed R7 EREV построен на модульной платформе E0X, разработанной Chery. Эту платформу используют также такие модели, как Luxeed S7 и Exeed Exlantix. Позже E0X станет основой для автомобилей Freelander, разрабатываемых Chery Jaguar Land Rover.

Luxeed R7 EREV оснащен 1.5-литровым турбированным двигателем SQRH4J15 от Chery Acteco с максимальной мощностью 115 кВт (154 л.с.). Хотя информация об электрическом моторе и аккумуляторе пока отсутствует, известно, что максимальная скорость R7 EREV достигает 200 км/ч, а расход топлива для удлинителя хода составляет 0,46 л/100 км.

Сравнение с Exlantix ET

На платформе E0X также построен Chery Exlantix ET, оснащенный задним электромотором на 195 кВт (261 л.с.) и батареей CATL на 32 кВт⋅ч. Запас хода Exlantix ET на электротяге составляет 200 км по циклу CLTC, а смешанный пробег достигает 1518 км. Вариант с полным приводом для зарубежных рынков оснащен двумя моторами с общей мощностью 469 л.с. и батареей на 43 кВт⋅ч, что обеспечивает пробег 1238 км по WLTC. Luxeed R7 EREV, вероятно, будет оснащен аналогичной силовой установкой.