Еврокомиссар подтвердил запрет на продажу автомобилей с ДВС с 2035 года

Климатический комиссар ЕС Вопке Хукстра подтвердил намерение Евросоюза прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году и ужесточить нормы выбросов CO₂ для автопроизводителей уже в следующем году. Это заявление прозвучало на фоне давления ряда стран и автопроизводителей, призывающих пересмотреть установленные экологические стандарты.

По принятому закону, с 2035 года в Евросоюзе будут разрешены к продаже только автомобили с нулевым уровнем выбросов, что исключает новые дизельные и бензиновые модели. Дополнительно с 2025 года вступают в силу более строгие требования по среднему уровню выбросов CO₂ для автопарков, нарушение которых может обойтись автопроизводителям в более чем 15 миллиардов евро. Эти требования предполагают снижение уровня выбросов на 15% по сравнению с 2021 годом.

Италия и Чехия выразили обеспокоенность тем, что снижение спроса на электромобили может помешать автопроизводителям достичь поставленных целей и обратились к Еврокомиссии с просьбой пересмотреть установленные нормы.

В ответ на вопросы депутатов Европарламента о своих планах в сфере автопрома, Хукстра отметил, что текущие климатические нормы обеспечивают предсказуемость для инвестиций. Он также подчеркнул, что главы многих автоконцернов заверили его в способности достичь целей по снижению выбросов.

Тем не менее, промышленность требует большего финансирования для развития инфраструктуры зарядки электромобилей, что Хукстра считает оправданным запросом. Еврокомиссия уже согласилась сделать исключение для автомобилей на синтетических e-топливах, которые по просьбе Германии будут разрешены к продаже и после 2035 года.

На вопрос о возможной роли биотоплива в новых стандартах, Хукстра ответил, что не может пересмотреть уже согласованные условия, так как они потребовали длительных переговоров и консенсуса.