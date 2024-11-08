Mazda анонсировала новый CX-5 с гибридной системой и электромобиль на 2027 год

Компания Mazda объявила о выпуске нового поколения кроссовера CX-5 в ближайшие два года, а также о планах представить первый полностью электрический автомобиль на базе своей новой масштабируемой платформы к 2027 году.

На данный момент о третьем поколении CX-5 известно немного, кроме того, что модель получит гибридную силовую установку Mazda, возможно, разработанную совместно с Subaru и Toyota, которые работают над созданием новых гибридных двигателей.

Ожидается, что будет доступен и вариант CX-5 с подключаемым гибридом, учитывая, что нынешние модели Mazda CX-60 и CX-80 предлагаются с подобной силовой установкой. CX-5 будет конкурировать с другими кроссоверами среднего размера, такими как Hyundai Tucson, Ford Kuga и Toyota RAV4, которые также имеют версии с подключаемым гибридом.

Mazda также планирует сократить количество комплектаций и опций для CX-5 нового поколения на 60% по сравнению с текущей моделью, чтобы сделать линейку более простой для потребителя.

В 2027 году ожидается выпуск первого электромобиля Mazda на новой масштабируемой платформе, и компания рассматривает возможность добавить вариант с подключаемым гибридом. Как ранее отметил заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам Mazda Europe Кристиан Шульце, новая платформа Scalable Skyactiv станет ключевой в производственной линейке Mazda.

Новая модель, вероятно, будет электрокроссовером, так как именно SUV занимают значительную долю продаж компании. Представленный в апреле концепт Mazda Arata уже дал представление о модели, похожей на Tesla Model Y, и предназначенной для рынка Китая; аналогичный вариант может выйти и для Европы.

Шульце добавил, что архитектура Scalable Skyactiv позволяет гибко разрабатывать различные модели: “Мы можем создать практически любой автомобиль на [Scalable Skyactiv]. На одной платформе уже базируются MX-30, CX-30 и Mazda3, и в будущем платформа будет использоваться аналогичным образом.”

В 2022 году Mazda заявляла о планах выпустить три новых электромобиля к 2025 году, однако с тех пор не было представлено ни одного прототипа. Шульце объяснил, что одной из причин задержки является нехватка специалистов в области разработки электроприводов: “У нас есть сотни инженеров по двигателям внутреннего сгорания, и требуется время, чтобы найти и обучить столько же специалистов по электрификации.”

“Мы считаем, что когда выйдем на рынок, это будет правильный момент,” — подытожил он.