Aion анонсирует два новых электромобиля на автосалоне в Гуанчжоу

Генеральный директор компании GAC Aion, Гу Хуинан, сообщил 6 ноября в интервью, что на предстоящем автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 15 ноября, бренд представит два новых электромобиля – Aion UT и Hyptec HL. Также стало известно, что в следующем году Aion выпустит модель с расширенным диапазоном пробега, что позволит компании выйти на новый уровень и стать частью списка брендов, предлагающих автомобили с увеличенной дальностью хода.

Aion UT, ранее известный под внутренним кодом AY2, является компактным хэтчбеком, который стал вторым глобальным моделью бренда после Aion V второго поколения, выпущенного ранее в этом году. Ожидается, что Aion UT появится на рынке Европы в 2025 году как часть стратегии экспансии компании.

Этот хэтчбек имеет компактные размеры с короткими свесами спереди и сзади. Спереди у Aion UT закрытая решетка радиатора, а для улучшения аэродинамики предусмотрены скрытые дверные ручки. Порт зарядки расположен справа спереди, что позволяет предположить о переднем приводе автомобиля. Кроме того, в модели будет панорамная крыша. По размеру Aion UT будет немного больше модели BYD Dolphin, которая является одним из его основных конкурентов.

Что касается модели Hyptec HL, то до недавнего времени она была известна под кодом AH8. Это внедорожник, размеры которого предполагаются схожими с Li L8. Шпионские снимки показывают, что автомобиль будет иметь маскировку, а также предполагается, что модель будет шестиместной с конфигурацией сидений 2+2+2.

Изначально Hyptec HL разрабатывался в партнерстве с Huawei, но позже GAC заявила, что участие Huawei в проекте будет ограничено поставкой компонентов. Объем инвестиций в разработку автомобиля составил 1,233 миллиарда юаней.

У Hyptec HL будет закрытая передняя часть и интерактивная световая группа под основными фарами. Снимки интерьера подтверждают наличие плавающего мультимедийного экрана и отдаленной приборной панели. Кроме того, руль будет с усеченными верхом и низом. Внутри автомобиля будет установлена интеллектуальная система ADIGO 6.0, использующая большие модели искусственного интеллекта и облачные технологии.

Модель также получит пневматическую подвеску и будет основана на 800В платформе с поддержкой зарядки мощностью 5C. Hyptec HL будет доступен как в версии с одним мотором, так и с двумя.

Информации о новом электромобиле Aion с расширенным пробегом (EREV) пока нет, но ожидается, что его дебют состоится в 2025 году. Возможно, это будет EREV-версия одной из уже существующих моделей бренда.