Toyota Land Cruiser ROX: концепт с открытым верхом и элементами ретро-дизайна

Новый Toyota Land Cruiser уже обладает дизайном, вдохновленным ретро-стилем, но что если бы этот автомобиль предлагал опыт вождения с открытым верхом, как старинные внедорожники, включая оригинальный Land Cruiser 60-х годов? Именно такой концепт был представлен на выставке SEMA 2024 в Лас-Вегасе.

Land Cruiser ROX является уникальным проектом, который Toyota создала для этой выставки. Несмотря на его эксклюзивность, компания признает, что этот внедорожник вполне может быть рассмотрен как потенциальная модель для серийного производства, что представляет собой вызов для таких конкурентов, как Jeep Wrangler.

Хотя концепт может показаться просто обрезанной версией нового Land Cruiser, для его создания было переработано более 50% оригинальных деталей. Toyota даже разработала новые штамповочные инструменты для производства уникальных кузовных панелей и компонентов.

Среди главных изменений — кастомные бамперы с возможностью крепления буксировочных петель и защитными плитами, «скелетные» двери с открытым низом, а также новые боковые панели для улучшения клиренса. Цвет кузова «Spring Green» является отсылкой к историческому наследию Land Cruiser.

В концепте также используется независимая подвеска от гоночного подразделения TRD, которая увеличивает дорожный просвет на 10 см. Широкие колесные арки необходимы для установки более широких колес и внедорожных шин диаметром 18 дюймов, а также для увеличения колеи на 20 см (впереди и сзади).

Особенностью модели является съемный мягкий тент, который позволяет пассажирам наслаждаться природой в полной мере, а внутри можно найти отделку из кожи цвета Heritage Orange и интегрированные системы безопасности на дверных панелях. Для дополнительного пространства предусмотрен багажный бокс на крыше.

Таким образом, Toyota Land Cruiser ROX — это не только дань уважения классике, но и демонстрация того, как может выглядеть будущее внедорожных автомобилей компании.