Audi презентует новый бренд электромобилей в Китае для молодежной аудитории

Шанхай — Компания Audi представила в Китае новый бренд электромобилей, который будет носить только имя Audi, без привычного логотипа с четырьмя кольцами. Этот шаг направлен на привлечение более молодой аудитории в крупнейшем автомобильном рынке мира.

Audi, входящая в группу Volkswagen, в прошлом году заключила партнерство с китайским автопроизводителем SAIC для совместной разработки электромобилей под новым брендом. Первые модели новой серии планируется вывести на рынок в следующем году.

Таким образом, Audi и SAIC стремятся вернуть утраченные позиции на китайском рынке, где традиционные китайские бренды и международные автопроизводители теряют популярность среди конкурентов, ориентированных на электромобили и гибриды. Согласно сообщению Reuters, новый бренд будет лишен привычного логотипа с четырьмя кольцами.

Разработка автомобилей, ориентированных на китайских потребителей, позволяет иностранным компаниям точнее соответствовать потребительским предпочтениям этой огромной аудитории.

Новая серия электромобилей будет построена на платформе, созданной совместно с SAIC, при этом Audi планирует использовать больше местных технологий и поставок.

Проект нацелен на привлечение более молодых водителей, которые интересуются современными высокотехнологичными решениями, такими как системы помощи водителю, отметил Фермин Сонейра, генеральный директор проекта, во время презентации первого концепт-кара — полностью электрического спортивного хэтчбека в Шанхае.

«Средний возраст клиентов в премиум-сегменте в Китае составляет 30-35 лет, в то время как в других странах этот показатель достигает 55 лет», — добавил Сонейра.