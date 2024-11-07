Audi планирует сократить тысячи рабочих мест вне производства

Компания Audi намерена уменьшить численность своего персонала, затронув в первую очередь должности, не связанные с производством. По данным немецкого делового издания, в зоне риска окажутся тысячи рабочих мест, включая более 2000 позиций в сфере разработки.

Ожидается, что общее сокращение составит около 15%, что приведет к потере 4500 рабочих мест только в Германии.

Audi подтвердила, что руководство компании ведет переговоры с представителями работников, но отказалась раскрывать точные данные о возможных сокращениях.

Снижение прибыли Audi в третьем квартале было частично связано с высокими затратами, которые компания понесла в связи с возможным закрытием своего завода в Брюсселе. Завод, на котором работает около 3000 человек, может быть закрыт из-за низкого спроса на модель Q8 E-tron.

Кроме того, материнская компания Audi, группа Volkswagen, рассматривает возможность закрытия трех заводов в Германии в рамках программы сокращения затрат.