Новый BMW M3: бензиновая версия и электрический аналог

BMW разрабатывает две версии нового M3 одновременно, не выбирая между разными типами силовых установок. Ожидается, что полностью электрическая модель M3 будет дополнена бензиновой версией с mild-hybrid технологией. Обе машины планируется представить в 2027 году, а в продажу они поступят в 2028-м.

По информации из источников Auto Express, обе версии автомобиля будут очень похожи внешне. Вместо разных моделей спортивного седана покупатели получат одну и ту же машину с различными силовыми установками. Обе версии будут доступны на рынке Великобритании одновременно, а объем производства каждой из них будет зависеть от спроса.

Ранее глава разработки BMW Франк Вебер заявил, что существующий 3,0-литровый турбированный двигатель с шестицилиндровым расположением будет адаптирован под требования новых стандартов выбросов Euro 7. Согласно последним данным, эти требования будут выполнены с использованием mild-hybrid технологии, но точные характеристики бензинового мотора для новой версии M3 пока не раскрыты. BMW не собирается следовать пути Mercedes-AMG, которая использует четырехцилиндровые двигатели для гибридной версии C63.

Ожидается, что для M3 может быть доступна как шести-, так и восьмицилиндровая версия с новым порядком работы цилиндров и улучшенной системой охлаждения. Эти изменения могут значительно снизить вес автомобиля, который, возможно, составит всего 1500 кг — такой вес был характерен для легких моделей M3, например, для M3 CSL с углепластиковыми панелями начала 2000-х.

Предполагается, что бензиновая версия M3 будет немного мощнее текущего M3 Competition, который развивает 523 л.с. и 650 Нм крутящего момента, но не будет значительно отличаться в динамике.

Что касается полностью электрической версии M3, вероятно, она получит название iM3. Несмотря на то, что электрическая модель будет тяжелее на 400-500 кг, она будет иметь схожие динамические характеристики с бензиновой версией. Для компенсации дополнительного веса iM3 получит более мощную силовую установку. Ранее был замечен тестовый прототип с четырьмя моторами у электрического BMW i4 M50, и Вебер заявил, что такая система может развивать до 1341 л.с., хотя эта мощность, скорее всего, будет доступна только для более крупных моделей M-серии, таких как X5 M и XM.

Для iM3 будет предложена «детонированная» версия силовой установки с возможностью тонкой настройки распределения мощности между четырьмя моторами, что поможет сохранить традиционный опыт вождения, характерный для модели M3.

Глава подразделения M BMW Франк ван Меел также сообщил, что компания рассматривает возможность внедрения технологий имитации смены передач, подобно тем, что использует Hyundai Ioniq 5 N. Он отметил, что отсутствие обратной связи при одном передаточном числе делает процесс вождения менее информативным, и BMW ищет способы улучшить эту ситуацию.

Дизайн нового электрического M3, вероятно, будет основан на седане Neue Klasse 3 Series, дополненном традиционными элементами M-серии, такими как расширенные арки колес, агрессивные бамперы и диффузор, как показано на эксклюзивных изображениях.

Благодаря усовершенствованной системе управления температурой двигателя, бензиновый M3 может потребовать меньше вентиляционных отверстий в передней части кузова по сравнению с электрической версией.