Электрический седан GAC Aion RT поступил в продажу с ценой от 16 700 долларов США

6 ноября был официально представлен полностью электрический седан GAC Aion RT, доступный в пяти комплектациях. Поставки начнутся сразу после запуска. Официальный максимальный запас хода модели составляет 650 км.

Цены на модели:

520 Zhixiang Edition: 119 800 юаней (16 700 долларов США)

520 Zhihao Edition: 125 800 юаней (17 600 долларов США)

650 Zhihao Edition: 135 800 юаней (19 000 долларов США)

520 LiDAR Edition: 155 800 юаней (21 800 долларов США)

650 LiDAR Edition: 165 800 юаней (23 200 долларов США)

Седан Aion RT получил дизайн, основанный на концепции «Velociraptor», с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,208Cd. Он доступен в семи вариантах окраски: фиолетовый, бежевый, черный, белый, серебристый, серый и красный. Размеры кузова составляют 4865/1875/1520 мм, колесная база — 2775 мм.

Электрическая платформа и характеристики

Седан Aion RT построен на платформе AEP 3.0 и использует технологию кремниевого карбида 400В. Для моделей 520 Zhixiang, 520 Zhihao и 520 LiDAR предусмотрен передний электродвигатель мощностью 150 кВт и крутящим моментом 240 Нм, работающий в паре с аккумулятором на 55,1 кВт·ч, обеспечивающим запас хода 520 км. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунды, а расход энергии составляет 11,7 кВт·ч/100 км.

Для моделей 650 Zhihao и 650 LiDAR используется электродвигатель мощностью 165 кВт и крутящим моментом 240 Нм в сочетании с аккумулятором на 68,1 кВт·ч, обеспечивающим запас хода 650 км. Разгон до 100 км/ч — 7,7 секунды, расход энергии — 11,9 кВт·ч/100 км.

Технологии и системы помощи водителю

Модели 520 LiDAR и 650 LiDAR оснащены 27 датчиками, включая LiDAR с переменным фокусом на 126 линий, а также чипом NVIDIA Orin-X, обеспечивающим возможности помощи водителю уровня L2++. Это включает в себя такие функции, как навигация без карты, удаленная парковка, память парковки, удержание в экстренной полосе, мониторинг слепых зон и предупреждения о столкновениях сзади.

Модели 520 Zhihao и 650 Zhihao комплектуются миллиметровым радаром и пятью камерами, предоставляющими систему адаптивного круиз-контроля, помощь при смене полосы, предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение и распознавание дорожных знаков.

Зарядка и интерьер

При зарядке на станциях быстрого充ной зарядки (3C) аккумулятор можно зарядить с 30% до 80% за 18 минут. Модели с запасом хода 520 км могут пополнить 160 км запаса за 10 минут, а модели с запасом хода 650 км — 200 км.

Интерьер выполнен в минималистичном стиле с цветами отделки — бежевый/черный, коричневый/черный и черный. Все комплектации оснащены центральным экраном на 14,6 дюйма и 8,8-дюймовой LCD приборной панелью. Центральная консоль включает в себя вентиляционные отверстия и панели для беспроводной зарядки.

Умные системы и комфорт

Седан оснащен системой ADiGO от GAC, которая включает в себя автопилот и систему интернета вещей (IoT). В модели присутствуют такие функции, как голосовое управление AI, Apple CarPlay, Huawei HiCar4.0 и Carlink. Передние сиденья могут полностью раскладываться, соединяясь с задними, образуя «большую кровать». Все сиденья оборудованы вентиляцией и подогревом, а крыша выполнена в раздельном дизайне.