Denza Z9 седан от BYD поступил к дилерам перед официальным запуском

Седан Denza Z9 от BYD уже поступил к дилерам в Китае перед официальным дебютом 15 ноября. Модель имеет элегантный дизайн с длиной кузова 5,2 метра, мощностью около 1000 л.с., тремя электрическими моторами и девятью экранами.

Denza изначально была совместным брендом BYD и Mercedes-Benz, основанным в 2010 году. В 2021 году немецкий автопроизводитель сократил свою долю в бренде до 10%, а в 2024 году BYD приобрела оставшиеся 10%, сделав Denza дочерним предприятием. Линейка моделей включает минивэн Denza D9, кроссоверы Denza N7 и N8, а также универсал Denza Z9 GT. 15 ноября состоится запуск пятой модели — седана Denza Z9.

Дизайн и особенности Denza Z9

Седан Denza Z9, поступивший к дилерам, отличается стильным внешним видом с черным кузовом и хромированными многоспицевыми дисками. Он имеет продолженную линию капота, наклонные стойки А и изящный силуэт крыши. Спереди расположены двухъярусные фары.

Показанный вариант — это plug-in гибрид (PHEV), что видно по увеличенному воздушному отверстию спереди. Размеры седана составляют 5235 мм в длину, 1990 мм в ширину и 1500 мм в высоту, а колесная база — 3125 мм. Сзади у автомобиля установлены характерные для Denza световые элементы и большой диффузор.

Интерьер и технологии

Интерьер Denza Z9 ориентирован на премиум-классовые функции. Центральная консоль оснащена тремя экранами: 13,2-дюймовой LCD приборной панелью, 17,3-дюймовым плавающим основным экраном и 3,2-дюймовым дисплеем для пассажира. В салоне также есть два дополнительных экрана: один в зеркале заднего вида и другой для управления холодильником. В заднем ряду установлено еще четыре экрана — два на спинках передних сидений и два для управления климатом.

Технические характеристики и цена

Седан Denza Z9 оснащен увеличенной реальностью в головном дисплее, двумя беспроводными зарядными устройствами для телефонов, холодильником и до 26 динамиков Devialet. В гибридной версии установлен 2-литровый турбированный ДВС мощностью 152 кВт (204 л.с.) и три электрических мотора с общей мощностью 640 кВт (858 л.с.), что обеспечивает смешанный пробег до 1100 км. В электрической версии с тремя моторами мощностью 710 кВт (951 л.с.) и аккумулятором 100 кВтч пробег составляет до 630 км.

Цены на седан Denza Z9 варьируются от 334 800 до 414 800 юаней (47 100 — 58 400 долларов США). Ожидается, что новинка будет представлена 15 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.