BMW снижает прибыль из-за отзыва автомобилей и падения продаж в Китае

Прибыль BMW в третьем квартале 2024 года упала до самого низкого уровня за последние четыре года, что связано с дорогим отзывом автомобилей и слабым спросом в Китае.

Маржа автопроизводства снизилась до 2,3%, что значительно ниже целевого показателя компании в 6% на 2024 год и является минимальным показателем с первого квартала 2020 года, когда пандемия коронавируса сильно ударила по экономике.

Операционная прибыль составила 1,7 млрд евро (1,82 млрд долларов), что на 61% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда она составляла 4,4 млрд евро. Выручка сократилась на 16% до 32,4 млрд евро.

Компания подтвердила свой прогноз на 2024 год, ожидая значительное снижение прибыли и незначительное сокращение объема поставок автомобилей. Прогнозируемая маржа автопроизводства будет находиться в пределах 6-7%.

Глава финансового отдела BMW Вальтер Мертль отметил, что с «строгим управлением» компания «остается на пути» к выполнению цели по свободному денежному потоку в автомобильном секторе. «В четвертом квартале рост поставок и улучшение продуктовой линейки поддержат нашу прибыль», — добавил он.

В сентябре BMW пересмотрела свои прогнозы на год после того, как неисправная тормозная система, поставленная Continental, вызвала отзыв 1,5 миллиона автомобилей. Компания выделила почти 1 миллиард евро на устранение дефектов и приостановила поставки автомобилей премиум-класса.

Из-за отзыва и роста запасов компания столкнулась с отрицательным свободным денежным потоком в размере 2,48 миллиарда евро в третьем квартале.

BMW планирует вернуть уровень запасов к значениям прошлого года в последние три месяца 2024 года и подтвердил прогноз по свободному денежному потоку на уровне более 4 миллиардов евро.

Продажи BMW резко упали в Китае, где компания столкнулась с конкуренцией со стороны местных производителей, таких как BYD. Снижение продаж в Китае составило 30% в третьем квартале. В то же время продажи электромобилей BMW, включая модели i4 и iX1, выросли на 10% по сравнению с прошлым годом.

Компания также зафиксировала снижение продаж в Европе и других регионах, хотя электромобили показали лучшие результаты, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.