Kia Sportage 2025: Обновленная модель раскрыта раньше времени в Корее

Ожидавшийся дебют обновленного Kia Sportage 2025 на автосалоне в Лос-Анджелесе в этом месяце был перенесен на более ранний срок — модель была представлена в Корее, и теперь можно заранее увидеть основные изменения в популярном кроссовере. Новый Sportage получил обновленный внешний и внутренний дизайн, новые технологии и улучшенную гибридную версию.

Пятое поколение Sportage было выпущено в 2021 году и стабильно входит в топ-10 самых продаваемых автомобилей в Великобритании. В ответ на усиленную конкуренцию со стороны моделей, таких как Hyundai Tucson, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4, Kia планирует сделать обновленный Sportage еще более привлекательным для покупателей.

Хотя представленные фотографии сделаны для корейского рынка, европейская версия, вероятно, будет практически идентична, с небольшими изменениями в колесной базе, адаптированной под местные дороги. Основная платформа осталась прежней.

Изменения в дизайне

Основное визуальное обновление коснулось передней части автомобиля — новых фар, выполненных в стиле «звездной карты», который недавно использовался в моделях Kia EV3 и Picanto. Кроме того, кроссовер получил новый бампер, решетку радиатора и дополнительные противотуманные фары.

На боковой части Sportage появились новые легкосплавные диски (в размерах 17, 18 и 19 дюймов), а задний стойк был полностью переработан. Также обновлены боковые юбки и задняя часть автомобиля с новыми фонарями и переработанным бампером. Эти изменения составляют более масштабный рестайлинг, чем тот, который был проведен для Hyundai Tucson в начале этого года.

Новые элементы интерьера

Внутри автомобиля сохранены два 12,3-дюймовых изогнутых экрана, которые присутствовали в старых версиях Sportage, но дизайн панели приборов стал более упрощенным. Кнопки управления климатом и мультимедийной системой остались в привычном месте, в нижней части приборной панели.

Руль с двумя спицами и смещенным логотипом Kia заимствован у электромобиля EV3. Кроме того, теперь в центре консоли нет глянцевого черного материала, что, вероятно, направлено на повышение качества отделки и улучшение долговечности.

Технические изменения

Обновления коснулись и силовых установок. В 2025 году в базовой версии Sportage будет улучшенный mild-hybrid с мощностью 178 л.с. (по сравнению с 157 л.с. у предшественника), и модель получит шестиступенчатую автоматическую коробку передач с полным приводом. В Европе и Великобритании, вероятно, останется версия с передним приводом и механической коробкой.

Кроме того, будет доступна гибридная версия с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, небольшой батареей и электромотором для экономии топлива в городе. В Корее версия с полным гибридом получила двигатель мощностью 178 л.с. (снижение с 207 л.с.) и восьмиступенчатую трансмиссию.

Кроме того, остается версия с подключаемым гибридом мощностью 248 л.с., которая ориентирована на корпоративных клиентов, предпочитающих низкие выбросы CO2 для налоговых льгот. Возможно, в новом автомобиле будет увеличена емкость батареи, чтобы улучшить запас хода на электротяге.

Рынок и цена

Ожидается, что полная презентация автомобиля состоится в Лос-Анджелесе через несколько недель, а европейская версия будет представлена в середине 2025 года, с продажами, намеченными на более поздний срок.

Цены на обновленный Sportage пока не уточняются, но можно ожидать небольшое повышение относительно нынешней модели, стартующей от 29 390 фунтов. Также будет предложено несколько комплектаций, включая 2, 3, GT-Line и GT-Line S, с топовыми вариантами, оснащенными роскошными опциями, такими как большие диски, кожаная отделка и панорамная крыша.