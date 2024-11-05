Geely Geome Xingyuan – новый бюджетный автомобиль в котором будет приятно играть в казино Гранд

Дочерний бренд Geometry изначально был создан Geely для электрокаров, которые находятся в среднем ценовом сегменте. Благодаря расширению гаммы, компания выбрала направление удешевления модельного ряда. На рынке появился новый хэтчбек, который позиционируется как доступный молодежный электрокар. В таком автомобиле будет комфортно проводить время в пробках и на природе, а также играть в Гранд казино. Ссылку на скачивание приложения можно найти на сайте Betonmobile.

Geely Geome Xingyuan – название, которое автомобиль носит в Китае. На европейский рынок электромобиль будут отправлять под названием Geely Stare Wish.

Автомобиль обладает плавными, обтекаемыми формами кузова. На выбор доступно несколько цветов. Внешний вид перекликается с моделями Smart. У автомобиля сделали фары каплевидными, а дверные ручки – скрытыми. Колесные диски бывают с 4-мя, 5-ю и 6-ю дисками. Какие будут в автомобиле, зависит от выбранной комплектации. В базовой версии установлены 15-дюймовые стальные колеса.

Привлечет внимание молодых покупателей модель не только внешним видом, но и салоном. На передней панели и дверных картах изображены очертания городских небоскребов (в базовой комплектации их нет).

В общем, у электрокара привычная архитектура интерьера. В центре установлен крупный центральный телевизор мультимедиасистемы и небольшой экран приборов. Автомобиль оснастили D-образным рулем, парой подстаканников, вещевым отсеком и центральным тоннелем с площадкой для беспроводной зарядки. Эта функция особенно понравится молодым водителям, так как в любой момент можно будет играть в казино онлайн Гранд и не переживать, что из-за низкой зарядки смартфон разрядится в самый ответственный момент.

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