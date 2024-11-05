Changan и Huawei запустили крупнейший интеллектуальный завод в Китае

Changan, крупный автопроизводитель, в сотрудничестве с Huawei открыл один из крупнейших «умных заводов» в Китае. Расположенный в Чунцине, завод площадью 410 квадратных метров оснащен 1 400 роботами, 650 автономными транспортными средствами и более 200 автоматизированными рабочими станциями. Здесь уже производится сборка новых моделей, таких как кроссовер Avatr 07, Deepal S05 и Changan Qiyuan E07.

Завод поддерживает гибкое производство, позволяя клиентам настраивать свои автомобили — от выбора внешнего вида до опций и конфигурации. Благодаря этому на одной линии можно собирать различные модели.

Huawei разработала архитектурную систему завода, которая контролирует каждый этап производства в режиме реального времени с помощью единого компьютера. Применение искусственного интеллекта позволяет системе самообучаться и способствует дальнейшей автоматизации производственных процессов.