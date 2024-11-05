Новая Suzuki e Vitara: первый электромобиль марки с запасом хода в 400км

Suzuki представила свой первый полностью электрический кроссовер e Vitara, который выйдет в следующем году и будет конкурировать с моделями, такими как Kia EV3 и Skoda Elroq. В отличие от гибридной Vitara, e Vitara построена на новой электрической платформе Heartect-e, разработанной совместно с Toyota и Daihatsu, и имеет увеличенные размеры: длина — 4275 мм, колёсная база — 2700 мм.

Электромобиль оснащён батареями ёмкостью 49 и 61 кВт·ч, которые обеспечивают запас хода до 248 миль для более крупной батареи. Несмотря на максимальную скорость зарядки в 150 кВт, для пополнения заряда с 15 до 70 процентов требуется около 30 минут. Базовая версия оснащена двигателем на 142 л.с. и передним приводом, средняя версия получает 172 л.с., а топовая версия — систему полного привода с двумя моторами на 181 л.с. и режимом Trail для улучшенного сцепления на сложных участках.

Дизайн Suzuki e Vitara основан на концепте eVX и включает характерные угловатые арки колёс, пластиковый обвес и фары с матричной оптикой. В салоне — 10,25-дюймовая цифровая панель и 10,1-дюймовый экран мультимедиа. Пространство для задних пассажиров ограничено высоким полом, а объём багажника составляет 306 литров, расширяясь до 320 литров благодаря сдвижному заднему сиденью.

Продажи e Vitara начнутся в Европе летом 2025 года. Ожидается, что начальная цена составит около £30,000.