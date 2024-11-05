Обзор Renault Rafale E-Tech PHEV 2024: мощный гибрид добавляет внедорожнику привлекательности

Renault Rafale, дебютировавший как конкурент Audi Q3 Sportback, изначально привлёк внимание стильным дизайном, вместительным салоном и передовыми технологиями. Однако стандартная гибридная версия не поразила ходовыми характеристиками, оставив впечатление слегка посредственного опыта вождения.

Обновлённая версия решает эти проблемы благодаря новому подключаемому гибриду с мощностью 296 л.с., полным приводом и возможностью проехать до 60 миль на одном заряде. Эти нововведения не повлияли на фирменный дизайн и просторный салон, а объём багажника позволяет конкурировать с Audi Q5 Sportback. Даже базовая версия Techno Alpine стоимостью от £45,695 оснащена 20-дюймовыми дисками, проекционным дисплеем и камерой заднего вида, а в комплектации Atelier Alpine за £50,000 доступны улучшенная подвеска и аудиосистема.

Салон сохранил практичные элементы, такие как подстаканники и подставки для телефона на центральном подлокотнике, однако остались и менее удобные элементы, например, обилие рычагов за рулём и пластиковые кнопки. Это удивительно, учитывая общее качество сборки, хотя оно и не дотягивает до уровня премиальных немецких брендов.

Основной проблемой Rafale была гибридная система и управляемость, но подключаемая гибридная версия с новым силовым агрегатом стремится решить эти вопросы. Например, в версии Atelier Alpine используется «умная» подвеска, которая с помощью камеры считывает неровности дороги и подстраивает амортизацию. Однако на практике подвеска показывает себя неоднозначно: несмотря на мягкость, машина покачивается на неровностях и не всегда справляется с мелкими изъянами дороги. В спортивном режиме подвеска становится жёстче, сглаживая покачивания, но уменьшая комфорт.

Система полного привода и рулевое управление с подруливанием на задней оси обещают улучшенные ходовые качества, но разница с обычной гибридной версией минимальна. Хотя сцепление с дорогой надёжное, Rafale не даёт особого ощущения стабильности при агрессивном вождении.

Силовая установка построена вокруг 1,2-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом и усиленной 6-ступенчатой коробкой, которая работает вместе с тремя электромоторами и аккумулятором ёмкостью 22 кВт·ч, обеспечивая суммарную мощность 296 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,4 секунды, что значительно быстрее, чем у стандартного Rafale, а мотор, хотя и слышен при интенсивном разгоне, звучит достаточно приятно.

Экономичность нового Rafale также впечатляет: официально заявленный запас хода на электротяге достигает 59 миль (65 миль для версии Techno Alpine), что подтверждается тестами. Этого достаточно, чтобы многие владельцы могли ежедневно обходиться без использования бензинового двигателя. А если заряд аккумулятора снижается, система автоматически переключается в гибридный режим, что позволяет экономить топливо, обеспечивая расход до 50 миль на галлон.