Geely представила внедорожный SUV Cowboy на производственной линии в Китае

30 октября внедорожник Geely Cowboy сошёл с конвейера в Китае. Разработанный на базе Geely Icon, Cowboy получил дополнительные внедорожные элементы, придающие ему брутальный внешний вид. Запуск на рынок ожидается в конце года, а цена может быть ниже 100 000 юаней (примерно 14 000 долларов). Для сравнения, текущая цена Geely Icon на рынке составляет от 96 900 до 116 900 юаней (13 600 – 16 400 долларов).

В сентябре продажи Geely Icon составили всего 465 единиц, что на 72,6% ниже по сравнению с прошлым годом и на 41,1% меньше, чем в предыдущем месяце. Это соответствует 0,54% месячных продаж Geely и 210-му месту в рейтинге продаж SUV в Китае. С января по сентябрь 2024 года суммарные продажи Geely Icon составили 6888 единиц.

Внешний вид Geely Cowboy подчёркивает черты классического внедорожника: передняя часть выглядит массивной и многослойной, задняя часть оборудована внешним полигональным контейнером, на крыше расположены багажник большого размера и прожекторы. Объём крыши для багажа — 1,3 м², максимальная нагрузка — 50 кг. Покупателям предложены четыре варианта окраски кузова: белый, зелёный, серый и коричневый.

Размеры Geely Cowboy — 4369(4442)/1860/1770 мм по длине, ширине и высоте, что делает его крупнее Geely Icon (4350/1815/1620 мм), при неизменной колёсной базе в 2640 мм. Боковая часть включает массивные колёсные арки, усиленные пороги, стандартные дверные ручки, красные суппорты и эффект «парящей крыши». Опционально доступны внедорожные AT шины.

Автомобиль оснащён двигателем 1.5TD мощностью 133 кВт (178 л.с.) с крутящим моментом 290 Нм и 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением (7DCT).

Интерьер включает рукоятку для переднего пассажира, вентиляционные отверстия в форме знака бесконечности, встроенную панель приборов на 8,8 дюйма и 14,6-дюймовый экран управления (разрешение 1920×1080), работающий на базе чипа E02 от Ecarx.

Сиденья выполнены из кожи, денима и замши, а на них выгравирован логотип Born Free. Интерьер также включает 42 ниши для хранения, настраиваемую подсветку, а водительское сиденье регулируется в шести направлениях.