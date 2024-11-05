Geely Galaxy представила Starship 7 PHEV с запасом хода 1430 км

4 ноября Geely Galaxy официально представила гибридный внедорожник Starship 7, построенный на платформе GEA и оснащённый гибридной системой NordThor 2.0. Предварительные заказы откроются 8 ноября, а полноценный запуск на рынок запланирован на этот год.

В дизайне экстерьера автомобиль сохраняет фирменный стиль Geely Galaxy под названием Ripple, его габариты составляют 4740/1905/1685 мм при колёсной базе 2755 мм. Доступны два варианта снаряжённой массы: 1724 кг и 1790 кг. Радиус разворота составляет 5,3 метра. Geely предлагает шесть вариантов окраски, вдохновлённых цветами китайского фарфора, включая зелёный, серебристый, белый, серый, чёрный и синий. На задней части установлены сквозные задние фонари и выхлопные патрубки. Согласно заявлению компании, автомобиль имеет 20 элементов, снижающих сопротивление воздуха до 0,288Cd.

В Starship 7 установлен 1,5-литровый двигатель модели BHE15-BFN мощностью 82 кВт (110 л.с.) и с термическим КПД 46,5%. Аккумуляторные блоки литий-железо-фосфатного типа от SVOLT или Xinwanda имеют ёмкости 28,94 и 19,09 кВт∙ч. Соответствующий запас хода на электротяге составляет 101 км и 150 км (условия тестирования не уточняются). При полном баке и заряженной батарее общий запас хода достигает 1430 км.

Система электропривода включает 11 компонентов и использует двигатели P1+P3 с КПД до 98,02% и общей эффективностью привода 92,5%. Время разгона до 100 км/ч — 7,5 секунд.

Интерьер выполнен в симметричной Т-образной компоновке с хромированными и тканевыми элементами. Двухспицевое рулевое колесо с сенсорными кнопками, 14,6-дюймовый экран центральной консоли и панель приборов входят в стандартное оснащение. Система управления — Galaxy Flyme Auto.

Салон также оснащён 13,8-дюймовым W-HUD, голосовым помощником, горизонтальными вентиляционными решётками, 16 динамиками Flyme Sound, подсветкой, беспроводной зарядкой 50 Вт и сиденьями с подогревом, вентиляцией и массажем.