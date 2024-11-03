В Тольятти выставили на продажу новый ВАЗ-2105 за 10 миллионов рублей

В Тольятти выставили на продажу уникальный ВАЗ-2105, который сохранился в идеальном состоянии. Этот автомобиль предназначался для экспорта в Литву, но из-за дефолта в 1998 году остался в России.

Пробег машины всего 10 километров. Автомобиль даже не прошёл предпродажную подготовку: на нём не установлены наружные зеркала и дворники, а открыта только водительская дверь и капот, остальные двери запломбированы. Автомобиль не ставили на учет.

В техническом плане это стандартная модель с 1,5-литровым мотором мощностью 71 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод классический — задний. За этот уникальный экземпляр просят 10 миллионов рублей.