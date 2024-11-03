Продажи автомобилей LADA в России выросли в октябре

В октябре 2024 года в России было продано 42 875 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA. Это на 4,8% больше, чем в октябре прошлого года, и на 3,3% выше, чем в сентябре. За 10 месяцев официальные дилеры LADA реализовали 377 854 автомобиля, что на 33,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи LADA Granta составили 19 899 автомобилей, что на 11,6% больше, чем в сентябре. Всего за 10 месяцев было продано 175 607 Granta, что на 1,6% превышает прошлогодний результат.

Модель LADA Vesta за октябрь разошлась тиражом в 9 015 автомобилей. За 10 месяцев было продано 105 224 Vesta, что на 214,9% больше, чем в прошлом году.

Автомобили LADA Largus показали лучшие результаты года: в октябре было реализовано 2 672 пассажирских универсала и 907 фургонов, что на 47,1% и 37,8% больше, чем в сентябре соответственно.

LADA NIVA Legend в октябре продали 5 030 автомобилей, что на 15,6% выше, чем в сентябре. Всего за 10 месяцев было продано 40 081 NIVA Legend, что на 19% больше, чем в прошлом году.

LADA NIVA Travel за 10 месяцев разошлась тиражом в 42 855 машин, что на 8,9% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В октябре было продано 4 808 автомобилей, что на 11,7% больше, чем в сентябре.