Начались российские продажи кроссоверов Chevrolet Equinox

В России начали продавать кроссоверы Chevrolet Equinox, которые доступны по цене от 2,8 миллиона рублей. Это предложение станет интересным для тех, кто ищет семейный кроссовер, не относящийся к китайским брендам. В продаже представлены как автомобили третьего, так и четвертого поколения, пишут Автоновости дня.

Кроссовер третьего поколения с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 173 л.с. и шестиступенчатой автоматической трансмиссией можно приобрести в Набережных Челнах. Он оснащён богатой комплектацией, включающей кожаный салон, медиасистему с крупным экраном, климат-контроль, камеру кругового обзора и другие современные функции.

Сравнение с китайскими аналогами показывает, что Chevrolet Equinox стоит дешевле. Например, Geely Atlas нового поколения начинается от 3,29 миллиона рублей, а Jetour X90 Plus обойдётся от 3,4 миллиона рублей.

В Воронеже можно найти гибридную версию Equinox мощностью 237 л.с. с полным приводом за 4,1 миллиона рублей. Четвертое поколение модели доступно только под заказ и стоит от 4,13 миллиона рублей. Эта версия включает гибридную силовую установку с суммарной мощностью 370 л.с. и запасом хода до 1000 километров при полной зарядке.