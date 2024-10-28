Volkswagen рассматривает меры по сокращению расходов

Автопроизводитель испытывает давление по снижению затрат в условиях сложной экономической ситуации. Рабочие критикуют руководство за отсутствие четкой стратегии на будущее, несмотря на обещания нового плана.

Согласно данным Handelsblatt, руководство Volkswagen обсудило несколько вариантов экономии, включая ограничение бонусов для топ-менеджеров, сокращение дополнительных выплат к юбилеям сотрудников и возможность закрытия некоторых производственных площадок в Германии.

Volkswagen планирует ряд мер по сокращению расходов для своего основного бренда, включая возможное снижение заработной платы на 10% и двухлетнюю заморозку зарплат, чтобы сэкономить 4 миллиарда евро.

С начала октября руководство компании проводит еженедельные встречи с представителями рабочих на немецких заводах, анализируя, где можно сократить расходы и какие модели будут производиться на каждом из предприятий.