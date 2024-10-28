Бывший SsangYong объявил о партнерстве с Chery: совместный кроссовер в планах

Бывшая компания SsangYong, теперь известная как KGM, заключила стратегическое соглашение с китайским автогигантом Chery.

Это партнерство предоставит корейской стороне доступ к технологиям Chery, в то время как китайские инвесторы смогут выйти на закрытые рынки через сборочный завод в Сеуле.

Первым совместным продуктом станет кроссовер, который, вероятно, будет средне- или полноразмерным. Платформы Chery уже привлекли интерес Jaguar Land Rover, что подтверждает силу нового партнерства и открывает новые возможности для KGM после нескольких лет финансовых трудностей.

Для Chery данный союз важен не только для выхода на южнокорейский рынок, но и для расширения возможностей производства автомобилей за пределами Китая. Chery является одним из крупнейших экспортеров китайских автомобилей, но сталкивается с ограничениями на некоторых рынках из-за пошлин. Сборочный конвейер в Корее позволит избежать этих преград.

Это не первый случай, когда китайские автопроизводители обращают внимание на Южную Корею: компания Geely ранее заключила соглашение с местным филиалом Renault, в результате чего кроссовер Grand Koleos стал переработанной версией Monjaro. Возможно, KGM также последует этому примеру в расширении своего модельного ряда.