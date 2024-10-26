Портал Autonews перечислил ТОП-7 машин, которым не грозит ржавчина

Автомобили подвержены влиянию различных факторов, таких как влажность, дорожные реагенты и колебания температуры. Эти условия негативно сказываются на кузове машины, что может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

В результате появляется ржавчина, которая, если её не остановить, может полностью разрушить кузов автомобиля.

Чтобы защитить автомобили от коррозии, на заводах их покрывают несколькими слоями специальных защитных материалов. Это позволяет кузовам оставаться в хорошем состоянии и без ржавчины до десяти лет и более.

Однако полностью избежать коррозии не получится, так как это естественный процесс, который происходит при взаимодействии металла с водой и воздухом.

Некоторые автомобили, особенно иностранного производства, проявляют большую устойчивость к ржавчине по сравнению с отечественными моделями.

Среди автомобилей, которые хорошо защищены от коррозии, эксперты Autonews выделили несколько моделей.

Audi A6 обладает кузовными панелями, которые оцинкованы, и алюминиевыми элементами, благодаря чему она менее подвержена ржавчине.

Toyota Camry XV30, производившаяся с 2001 по 2006 год, также показывает хорошую стойкость к коррозии, хотя в редких случаях могут возникать проблемы на порогах и крышке багажника.

Volvo S80 отличается высоким качеством антикоррозийной обработки, но хромированные элементы иногда могут быть уязвимыми к ржавчине.

Opel Insignia, начиная с 2008 года, получила надежное антикоррозийное покрытие, что значительно увеличивает срок службы кузова.

Honda CR-V, начиная с 2005 года, обрабатывается двусторонней оцинковкой, что обеспечивает ей долгую защиту от ржавчины.

Volkswagen Passat B6, производившийся с 2005 по 2010 год, характеризуется высокой стойкостью к коррозии, особенно на кромках колесных арок и днище.

Mercedes-Benz S-класса выделяется высоким качеством окраски и антикоррозийной обработки, что делает его менее подверженным ржавчине.