Заметно обновленный УАЗ «Патриот» выйдет в четвертом квартале 2025 года

Ульяновский автомобильный завод планирует представить обновленную версию внедорожника УАЗ «Патриот» в следующем году.

По предварительной информации, премьера модели намечена на четвертый квартал 2025 года. В новом автомобиле будут установлены новые силовые агрегаты и обновленный интерьер, пишут Известия.

Одним из значительных изменений станет установка светодиодной оптики, что улучшит эффективность освещения по сравнению с текущей версией.

Также изменения коснутся внешнего вида и салона: передняя панель и центральный тоннель будут переработаны в новом стиле, рулевое колесо станет меньшего диаметра с усеченной нижней частью и улучшенными хватами. В дополнение к этому, на руле появится подушка безопасности, а блок кнопок управления бортовой электроникой будет модернизирован.

Что касается технических характеристик, главным нововведением станет новый 2-литровый дизельный двигатель мощностью 130 л.с. Он будет сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач и электромеханической раздаточной коробкой.

Этот мотор, схожий с тем, что устанавливается на Sollers Argo, был адаптирован для работы в условиях низких температур, включая систему подогрева картерных газов.