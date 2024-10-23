Компания Great Wall Motor представит первый в своей истории двигатель V8

Great Wall Motor сообщила о разработке нового 4,0-литрового V8 двигателя, который будет представлен весной 2025 года, вероятно, в апреле или мае. Об этом рассказал председатель компании Вэй Цзяньцзюн на конференции в Китае.

Компания выбирает путь, отличный от мировых тенденций к уменьшению объемов двигателей. В Китае только FAW с брендом Hongqi производит свои V8 двигатели мощностью от 360 до 394 л.с.

Создание нового двигателя не стало сюрпризом, так как слухи о V8 начали появляться после успешного запуска 3,0-литрового V6, который используется во внедорожниках Tank. Новый двигатель, вероятно, будет напоминать 6-цилиндровый 6Z30, с двумя турбинами и работающий по циклу Миллера.

Первым автомобилем с новым V8, скорее всего, станет рамный внедорожник Tank 800, а также планируется установка этого двигателя на специальные автомобили.