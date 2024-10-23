Замена колес на нештатные несет угрозу безопасности и грозит штрафами

Представитель ГАИ предостерег от замены колес на варианты, не предусмотренные производителем, указывая на возможные негативные последствия.

Главная проблема заключается в безопасности. Увеличенные колеса добавляют вес, что создает дополнительную нагрузку на двигатель и подвеску, а также приводит к повышенному расходу топлива и быстрому износу компонентов автомобиля.

Кроме того, шины с низким профилем менее устойчивы к ударам, что может привести к повреждению как дисков, так и элементов подвески.

Необходимо также учитывать, что установка нештатных колес может привести к штрафу в 500 рублей согласно статье 12.5 КоАП РФ. Водителям может быть выдано требование устранить несоответствие и пройти внеочередной осмотр.

Кроме того, автовладельцы сталкиваются с высокими расходами на диски и шины большего размера, что может сократить срок службы автомобиля. Эксперт настоятельно рекомендует использовать только те колеса и диски, которые рекомендованы производителем, для сохранения безопасности.

источник