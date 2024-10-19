Chery представила свой летающий автомобиль под названием Land and Air Vehicle на Глобальной инновационной конференции в Аньхое, Китай. Транспортное средство пока находится на стадии разработки, но уже успешно прошло испытательный полет на расстояние 80 км.

Этот гибридный автомобиль состоит из трех компонентов: летающей части, интеллектуальной кабины и шасси, и не имеет рулевого колеса или педали газа. Он способен переключаться между режимами полета и наземного движения, что может помочь уменьшить пробки в городах. В режиме полета автомобиль может взлетать и приземляться вертикально.

Устройство построено на платформе Chery S2ma-scalable intellectual Mars и предназначено для перевозки двух человек. Оно может подниматься на высоту до 1000 м, развивать скорость до 120 км/ч и находиться в воздухе около 40 минут.

На данный момент компании Xpeng, GAC, SAIC и Geely также представили свои летающие автомобили. Тенденция к развитию этой технологии может привести к более быстрой коммерциализации летающих автомобилей, как это уже произошло с беспилотными автомобилями в Китае и других регионах.