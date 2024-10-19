Водителям в РФ дали простые советы, как подготовить машину к зиме

Национальный автомобильный союз рекомендует переходить на зимнюю резину, когда среднесуточная температура не превышает +4 °C.

При этом нет необходимости менять шины заранее для каких-либо конкретных типов транспорта.

Ранний переход на зимние шины может быть опасен, так как в тёплую погоду они быстрее изнашиваются и могут терять шипы, что создает риски для всех участников дорожного движения.

Кроме замены резины, Департамент транспорта Москвы предлагает автовладельцам несколько рекомендаций для подготовки к зиме.

Рекомендуется использовать незамерзающую стеклоомывающую жидкость, проверять высоту протектора шин (не менее 4 мм), проводить балансировку колес, а также соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию на дороге.