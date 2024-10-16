В BMW оценили шансы Европы запретить бензиновые двигатели

Планы Европейского Союза по запрету продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года стали нереалистичными, считает генеральный директор BMW AG Оливер Ципсе.

Как сообщает Bloomberg, он подчеркнул, что реализация такого запрета может привести к значительному сокращению автомобильной промышленности в ЕС.

Ципсе отметил, что Европа не готова полностью отказаться от бензиновых и дизельных двигателей. В настоящее время европейский автопром сталкивается с серьезными вызовами в процессе перехода на электрические модели.

Устойчивость отрасли подвергается испытаниям из-за отмены государственных субсидий и роста конкуренции со стороны китайских производителей электрокаров.

Кроме того, в июне появились прогнозы о возможной торговой войне с Китаем, к которой начинает готовиться Евросоюз. Причиной этого стали пошлины на электромобили, импортируемые из Китая, что может усугубить ситуацию для европейских автопроизводителей.