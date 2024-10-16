LADA Vesta с автоматической трансмиссией получила более доступную версию

LADA представила новую, более доступную модификацию модели Vesta с автоматической трансмиссией.

В линейке автомобилей появился новый 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач.

Этот 106-сильный мотор расширяет выбор силовых агрегатов и позволяет покупателям приобрести более доступный вариант с автоматом. Трансмиссия аналогична той, что используется на LADA Vesta с 1,8-литровыми двигателями.

Автомобили с 1,6-литровым двигателем также получили от старшей версии улучшенные элементы, включая опоры силового агрегата, привод колес и систему переключения передач.

Калибровки контроллеров двигателя и трансмиссии были специально настроены для этой новой модификации. Это обеспечило высокий уровень комфорта и плавности хода, а также хорошую экономичность. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литра на 100 км, что является одним из лучших показателей в своем классе.

Новая комбинация двигателя 1,6 л и автоматической коробки передач доступна на седанах LADA Vesta и моделях LADA Vesta SW, начиная с базовой версии Comfort. Доплата за новый силовой агрегат по сравнению с 1,6-литровым мотором с механической трансмиссией составляет 50 тысяч рублей.