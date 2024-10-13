TTI предлагает изменить дорожные заграждения из-за роста числа электрокаров

Техасский институт транспорта A&M (TTI) выступил с инициативой пересмотреть дорожную инфраструктуру в связи с увеличением числа электромобилей.

Исследования показывают, что традиционные заграждения на дорогах могут быть неэффективны при столкновениях с электрическими автомобилями.

С ростом популярности электрокаров становится ясно, что стандартные заграждения не обеспечивают достаточной защиты.

Грег Уинфри, глава TTI, отметил, что электромобили весят на 20-30% больше, чем машины с двигателями внутреннего сгорания из-за тяжелых аккумуляторов. Это изменение веса, а также более низкий центр тяжести и измененная форма передней части могут ухудшить безопасность.

Краш-тесты с Tesla Model 3 показали, что заграждения не смягчают удары при столкновениях с электромобилями, что может привести к серьезным последствиям для водителей. В Техасе выезды с полосы движения и столкновения на дороге составляют до 40% летальных случаев.

TTI призывает к изменению дорожной инфраструктуры, чтобы улучшить безопасность водителей, учитывая особенности электромобилей.